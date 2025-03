Cagliari-Monza, le formazioni ufficiali

Le scelte di Nicola e Nesta per Cagliari-Monza

A 9 giornate alla fine del campionato, sono sempre più pesanti i punti in palio in ogni singola partita.

Sono già pesantissimi per il Monza, distante ben 10 punti dalla zona salvezza e che ha disperato bisogno di invertire un trend che non lo vede vincere dal 13 gennaio per evitare la retrocessione in Serie B.

Lo stesso, però, vale per il Cagliari, solo a +3 sul terzultimo posto. Quello della trentesima giornata tra queste due squadre sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Di seguito gli undici scelti da Davide Nicola e Alessandro Nesta.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Prati, Felici; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Deiola, Marin, Jankto, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Pintus, Gaetano, Luvumbo, Mutandwa.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Apro, Kyriakopolous; Mota, Keita.

A disposizione: in attesa

Dove vedere Cagliari-Monza in tv e streaming

La sfida tra Cagliari e Monza, valida per la trentesima giornata di Serie A, si giocherà in casa dei rossblù, con calcio d’inizio alle 12:30 di domenica 30 marzo.

La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 di Sky per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.