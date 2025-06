Il Cagliari vuole Monterisi del Frosinone: i dettagli

Ilario Monterisi – IMAGO

Non solo il Verona: anche il Cagliari ha chiesto Monterisi al Frosinone

Dopo la promozione di Pisacane in panchina, il Cagliari è al lavoro per rinforzare la rosa.

I sardi sono in trattativa per diversi nomi, e in particolar modo puntano a migliorare la difesa.

In questo senso hanno chiesto informazioni al Frosinone per Ilario Monterisi, centrale che piace anche all’Hellas Verona.

Classe 2001, il centrale ha totalizzato 35 presenze e 1 gol nella scorsa stagione di Serie B, ma conta anche diverse partite all’attivo in Serie A.