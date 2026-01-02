Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni scelte da Pisacane e Allegri per Cagliari-Milan, anticipo della 18ª giornata di Serie A

Il 2026 della Serie A si apre alla Unipol Domus di Cagliari: in occasione della diciottesima giornata, i padroni di casa affronteranno il Milan.

I rossoblù sono reduci da due risultati utili consecutivi: un pareggio in casa contro il Pisa, e la vittoria in rimonta per 1-2 sul campo del Torino. Prima ancora, la squadra di Pisacane è riuscita a fermare anche la Roma di Gasperini, vincendo per 1-0 davanti al proprio pubblico.

Sponda Milan invece, dopo la delusione della Supercoppa Italiana, la squadra di Allegri sembra aver attutito bene il colpo, riuscendo a battere senza troppi problemi il Verona a San Siro per 3-0 nell’ultima giornata.

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio, sono state rese note le formazioni scelte da Pisacane e Allegri per la sfida.

Le formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Gaetano, Deiola, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Mina, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Fullkrug, Pulisic, Athekame, Odogu, Jahari, Pavlovic, Castiello, Gabbia.

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e in streaming

La partita tra Cagliari e Milan, in programma alla Unipol Domus alle ore 20.45 e valida per la 18ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky Sport, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.