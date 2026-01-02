Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del momento dei rossoblù e del mercato in entrata di gennaio

Poco prima della gara contro il Milan, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così del mercato di gennaio: “Posso dire certamente che, essendosi fatto male Deiola, sicuramente il direttore sta lavorando per inserire un centrocampista in questa sessione di mercato“.

Il presidente rossoblù, dunque, ha indicato la strategia in entrata per i prossimi giorni di mercato, parlando anche del centrocampista della Roma Niccolò Pisilli.

“È sicuramente un ottimo giocatore, mercato complicato a gennaio ci piacerebbe prendere un giocatore che abbiamo la possibilità di tenere l’anno successivo e che può diventare nostro, non so quanto sia possibile l’operazione Pisilli da questo punto di vista. Sono sicuro che il nostro direttore andrà a prendere ciò di cui abbiamo bisogno per rinforzare la rosa“.

Giulini ha infine concluso parlando della stagione del Cagliari e del progetto per il nuovo stadio dei rossoblù: ecco le sue dichiarazioni.

Cagliari, Giulini: “Stadio? Lavoro mostruoso in questi anni”

Sul momento attuale dei rossoblù e la gara contro il Milan, il presidente ha commentato: “È un campionato complicatissimo, abbiamo tanti giovani e italiani, ma anche un uruguaiano e un turco che hanno fatto molto bene. Oggi siamo in media salvezza ma sappiamo benissimo che ogni partita è uno scoglio insormontabile, oggi a maggior ragione sarà una partita complicatissima con una squadra che non regala nulla“.

Ha poi concluso parlando del progetto per il nuovo stadio del Cagliari: “Abbiamo depositato il piano economico finanziario, è stato un lavoro mostruoso in questi anni, speriamo nel giro di pochi mesi che il Comune ci dia la possibilità di partire“.