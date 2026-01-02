Milan, esordio per Füllkrug contro il Cagliari

È arrivato il momento dell’esordio per Niclas Füllkrug con la maglia del Milan: l’attaccante è entrato al minuto 69 contro il Cagliari

Il Milan è in vantaggio contro il Cagliari grazie al gol di Rafa Leao, che al momento sta decidendo il match.

Al 69′ minuto, inoltre, è entrato in campo per la prima volta con la maglia rossonera Niclas Füllkrug: l’attaccante, arrivato a Milano nei giorni scorsi, è diventato ufficialmente un giocatore del Milan oggi, 2 gennaio.

Füllkrug è entrato proprio al posto di Leao e ha iniziato così la sua esperienza in Serie A.

Il giocatore tedesco è arrivato in rossonero in prestito con diritto di riscatto fissato, che il Milan deciderà a fine stagione se attivare, a 5 milioni.