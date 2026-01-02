Milan, Allegri: “Scudetto? Troppo presto. Leão quando è a sinistra esce dalla partita”

Il Milan vince contro il Cagliari in trasferta: le parole nel post partita dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri

“Quando (Leao, ndr) è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco. Quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta e esce dalla partita. Poi stasera non stava neanche al 100%, poteva attaccare la profondità meglio nel primo tempo. È normale che debba ancora trovare la condizione“: esordisce così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari.

Il Milan trionfa all’Unipol Domus per 1-0 grazie al gol di Leao, e nel post partita l’allenatore rossonero ha parlato così della prestazione dei suoi uomini: ”

Dopo aver parlato di Leao, Allegri ha dichiarato: “Primo tempo pronti-via e abbiamo subito 3 tiri in porta in un minuto, e invece lo abbiamo passato in maniera indenne. In quei momenti lì basta stare ordinati. Nel secondo tempo siamo cresciuti, ma dovevamo assolutamente fare anche il secondo gol“.

Milan, Allegri: “Stanno migliorando nelle letture”

Candidati allo Scudetto? L’opinione di Allegri: “È troppo presto, vincere stasera era molto importante. Era altrettanto importante non subire gol perché venivamo da tante partite dove abbiano subito due gol. Bisogna continuare a lavorare, sappiamo che è molto difficile arrivare. Lo spirito di questa squadra è buono“.

Si è poi soffermato sul reparto difensivo: “Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice. De Winter, Bartesaghi, Estupiñan, Gabbia è rientrato. Stanno migliorando singolarmente nelle letture delle situazione. Già con il Verona Pavlovic e De Winter hanno fatto veramente una buona partita, sono meno frenetici dentro l’area e si muovono meno“.

Milan, le parole di Allegri dopo il Cagliari

Allegri ha concluso l’intervista così: “Ora bisogna recuperare e pensare alla partita contro il Genoa, che è una squadra noiosa. Siamo a 38 punti, ne mancano ancora tanti. Bisogna continuare a lavorare e lo faremo tutti insieme con grande entusiasmo“.