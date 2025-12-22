Cagliari e Milan potranno mettere in campo i nuovi acquisti già il 2 gennaio: ufficiale la deroga della FIGC su richiesta della Lega

Il calciomercato di gennaio aprirà il prossimo 2 gennaio 2026.

Nello stesso giorno ci sarà anche l’anticipo del 18esimo turno di Serie A, quello tra Cagliari e Milan. Inizialmente le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti già nel corso della partita.

Su richiesta della Lega Calcio, la FIGC ha concesso una deroga alla normativa vigente, consentendo di poter utilizzare eventuali nuovi innesti sin da subito.

Di seguito il comunicato della Federcalcio nel merito.

L’annuncio della FIGC

In un comunicato ufficiale, la Federazione ha deliberato: “L’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuate entro le ore 16:00 del giorno della gara”.

Inoltre, prosegue la FIGC: “L’invio via PEC alla Lega della variazione dell’elenco dei 25 calciatori di cui al Comunicato Ufficiale 269/A del 30 aprile 2025, ai fini dell’utilizzabilità degli stessi nella gara Cagliari-Milan, entro le 16:00 del giorno della gara”.