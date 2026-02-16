Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali

Cagliari e Lecce si sfidano alla Unipol Domus nel posticipo della 25^ giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Il Cagliari per ripartire, il Lecce per continuare sulla scia dei 3 punti. Oggi, 16 febbraio alle ore 20.45, i sardi ospitano i giallorossi nel posticipo della 25^ giornata di Serie A.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro la Roma. La doppietta di Malen ha steso la squadra di Fabio Pisacane, che ha arrestato la propria corsa dopo i 3 successi consecutivi contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona.

Il Lecce punta a bissare la vittoria dello scorso turno di campionato. Al “Via del mare”, le reti di Gandelman e Banda hanno permesso alla formazione allenata da Di Francesco di ritrovare un successo in campionato che mancava dal 12 dicembre (1-0 contro il Pisa).

Ecco le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Sulemana, Adopo; Palestra, Esposito, Idrissi; Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovač.

Dove vedere la partita

Il match tra Cagliari e Lecce, in programma oggi alle 20:45, sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre, si potrà seguire la partita anche in streaming sull’applicazione di Dazn, su Sky Go e su Now TV.