Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Zaccagni titolare
Le formazioni ufficiali della gara tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri, in programma oggi alle 20:45
Un’ora al fischio d’inizio della gara tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti arrivano alla gara dopo la sconfitta contro l’Atalanta lo scorso weekend.
I rossoblù, invece, arrivano al match dopo due sconfitte consecutive entrambe per 2-0 contro la Roma di Gasperini e il Lecce di Di Francesco.
Gli uomini di Sarri, più in generale, nelle ultime cinque giornata hanno vinto solamente una volta: il 3o gennaio all’Olimpico contro il Genoa di De Rossi.
Qualche cambio nel Cagliari e il rientro di Alessio Romagnoli dopo la squalifica per la Lazio: le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Ratkov, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Cataldi.
Dove vedere Cagliari-Lazio in streaming e TV
Cagliari-Lazio, match valido per la 26ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle 20:45 all’Unipol Domus, sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport.