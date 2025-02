Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Nicola e Baroni per Cagliari-Lazio, l’ultima partita della 23ª giornata di Serie A

Siamo arrivati al termine della 23ª giornata di campionato, che si chiuderà con Cagliari–Lazio: calcio d’inizio alle ore 20:45.

I padroni di casa stanno vivendo un buon momento, con 7 punti guadagnati nelle ultime 4 partite. Punti di vitale importanza quelli ottenuti nelle vittorie contro Monza (1-2) e Lecce (4-1). In mezzo il pareggio in rimonta contro il Milan per 1-1.

I biancocelesti, invece, sono reduci da 2 sconfitte consecutive, arrivate per mano della Fiorentina (1-2) e dello Sporting Braga (1-0) nell’ultima giornata di Europa League. L’ultima vittoria risale al 23 gennaio: 3-1 contro la Real Sociedad.

Ora avviciniamoci alla partita leggendo le scelte ufficiali di Davide Nicola e Marco Baroni per Cagliari–Lazio, gara valida per la 23ª giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Cagliari-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Cagliari-Lazio si disputerà allo stadio Unipol Domus e verrà trasmessa su DAZN e su Sky Sport, oltreché su NOW TV e Sky Go.