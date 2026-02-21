Cagliari-Lazio, Rapuano indica il dischetto ma poi si corregge: cosa è successo
Ecco l’episodio accaduto all’85esimo del match tra Cagliari e Lazio
Episodio chiave al minuto 85 tra Cagliari e Lazio. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, Noslin subisce un fallo da Mina nei pressi dell’area di rigore rossoblù.
L’attaccante della Lazio finisce a terra e Rapuano indica subito il dischetto del rigore. Pochi istanti dopo lo stesso arbitro corregge la sua decisione, assegnando calcio di punizione dal limite.
Il difensore del Cagliari, ammonito nel primo tempo, riceve il secondo giallo e viene espulso, lasciando così la squadra in 10.
Non si fanno attendere le proteste della squadra biancoceleste che chiedeva il rigore per l’intervento del difensore. Riguardando le immagini, però, sembra corretta la decisione di Rapuano in quanto l’intervento avviene leggermente fuori dall’area.