

Al minuto 16 l’arbitro Massa ha revocato alla Juventus un rigore col VAR. Il direttore di gara aveva assegnato il penalty per un fallo di Mazzitelli su Miretti

Rigore, anzi no. Al minuto 14 della sfida tra Cagliari e Juventus, l’arbitro Davide Massa ha fischiato un penalty a favore dei bianconeri. Il direttore di gara ha punito l’intervento in area del rossoblù Mazzitelli su Fabio Miretti. Successivamente, però, l’arbitro è stato chiamato al monitor dal VAR e, dopo aver visionato le immagini, ha deciso di revocare il calcio di rigore.