Dusan Vlahovic, attaccante Juventus (Imago)

Le scelte ufficiali di Nicola e Thiago Motta per la sfida della 26ª giornata di Serie A

Non può più sbagliare la Juventus, che con l’eliminazione dalla Champions League deve concentrarsi sul campionato per provare a raggiungere il 4° posto.

È stato un turno favorevole fin qui per i bianconeri, che possono sfruttare i passi falsi delle dirette avversarie vincendo.

Di fronte ci sarà però un Cagliari alla ricerca di punti salvezza, e reduce da una vittoria e un pareggio (contro l’Atalanta) nelle ultime due gare.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

CAGLIARI: in attesa…

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Di A disposizione: Perin, Pinsoglio, Oliveira, Gonzalez, Thuram, Kolo Muani, Douglas Luiz, Jakob, Mbangula

Davide Nicola, allenatore del Cagliari (imago)

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Cagliari e Juventus, in programma alle 20.45 all’Unipol Domus, sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, ed è possibile poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.