Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la ventunesima giornata di Serie A.

La Juventus si prepara a tornare nuovamente in campo dopo la vittoria per 5-0 contro la Cremonese nel posticipo della ventesima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono da 7 risultati utili tra campionato e Champions League e vogliono allungare la serie per continuare la loro rincorsa verso le prime posizioni.

Di fronte, però, c’è un Cagliari in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro;, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vederla in tv

Il match tra Cagliari e Juventus, valido per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di sabato 17 gennaio 2026 alla Unipol Domus di Cagliari.

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TV, Sky Go e DAZN