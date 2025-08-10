Cagliari, manca l’ok definitivo per l’arrivo di Sebastiano Esposito

Il Cagliari attende l’ok definitivo dall’Inter per l’arrivo di Sebastiano Esposito. I rossoblù hanno fissato le visite mediche

Cresce l’ottimismo in casa Cagliari per l’arrivo di Sebastiano Esposito. I rossoblù attendono l’ok definitivo dell’Inter per il giocatore. In attesa del via libera, il club sardo ha prenotato le visite mediche per domani mattina.

I rossoblù hanno sorpassato il Parma nella corsa per l’attaccante. Come vi abbiamo raccontato, gli emiliani erano a un passo dal giocatore. Il mercato, però, regala sorprese e i sardi sono attualmente in vantaggio.

Esposito è reduce da una buona stagione all’Empoli. Nonostante la retrocessione, l’attaccante classe 2002 si è messo in mostra con 8 gol in 33 presenze, il suo carrer high stagionale.

Dopo il prestito all’Empoli, Esposito è tornato all’Inter. La punta è scesa in campo nel Mondiale per Club con i nerazzurri. Ora, il giovane attaccante si prepara per la sua avventura in Sardegna.