Cagliari-Inter, si sblocca Pio Esposito: primo gol in nerazzurro
L’attaccante segna il gol dello 0-2 nella trasferta di Cagliari
Lo aveva cercato. Lo aveva sfiorato più volte. Dopo cinque giornate, Pio Esposito segna il primo gol in nerazzurro.
La sua rete vale il doppio vantaggio dell’Inter a Cagliari.
Il suo primo lampo in maglia Inter nasce da un cross teso di Dimarco: l’attaccante si fa trovare pronto e la calcia in porta di prima da dentro l’area.
Pio Esposito esulta in campo. Chivu in panchina. E i tifosi interisti sugli spalti. 0-2 nel segno del numero 94.