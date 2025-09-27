Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Pisacane e Chivu per la sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A.

Cagliari e Inter si affrontano nella quinta giornata del campionato di Serie A.

Da una parte i rossoblù reduci da un ottimo momento con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime sconfitte.

Dall’altra c’è l’Inter di Chivu che dopo le due sconfitte contro Juventus e Udinese si è rialzata vincendo contro l’Ajax e il Sassuolo.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI(3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Deiola, Adopo, Obert; Folorunsho, Sebastiano Esposito; Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vederla in tv

La gara tra il Cagliari e l’Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 e valida per la 5ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN e su SkySport.

Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su SkyGo.