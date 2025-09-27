Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Pisacane e Chivu per la sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A.
Cagliari e Inter si affrontano nella quinta giornata del campionato di Serie A.
Da una parte i rossoblù reduci da un ottimo momento con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime sconfitte.
Dall’altra c’è l’Inter di Chivu che dopo le due sconfitte contro Juventus e Udinese si è rialzata vincendo contro l’Ajax e il Sassuolo.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
CAGLIARI(3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Deiola, Adopo, Obert; Folorunsho, Sebastiano Esposito; Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
Dove vederla in tv
La gara tra il Cagliari e l’Inter, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 e valida per la 5ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN e su SkySport.
Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su SkyGo.