Cagliari Giulini: “Il livello del campionato si è alzato. Pisacane? Non è una scommessa”

Le parole del presidente del Cagliari sull’avvio di stagione dei rossoblù

Dopo la salvezza della scorsa stagione e il cambio d’allenatore in estate, il Cagliari ha ricominciato bene il nuovo campionato, con Fabio Pisacane alla guida della squadra.

I rossoblù hanno collezionato 8 punti in 6 partite, con 2 vittorie, 2 sconfitte e altrettanti pareggi, e si trovano così in undicesima posizione.

Prestazioni e risultati che stanno convincendo anche la società, come detto anche dal presidente Tommaso Giulini.

Il numero uno rossoblù ha parlato dell’inizio di stagione dei suoi in occasione dell’inaugurazione del Cagliari Club di Orani. Di seguito le sue parole.

Cagliari, Giulini: “Stiamo lavorando bene”

Giulini ha esordito così: “Stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti sappiamo quanto non sia facile in un campionato molto competitivo, con tante squadre forti e con club che investono tanto grazie a proprietà straniere“.

Per poi proseguire: “Il livello si è alzato, siamo partiti nel modo giusto ma tutti, dal mister allo staff passando per i calciatori e la Società, sanno che per confermare il buon inizio occorrerà dare davvero il massimo in ogni occasione, ogni giorno“.

Giulini: “Inizio in linea con la nostra dimensione”

Il presidente del Cagliari ha poi parlato anche della scelta di Fabio Pisacane, promosso alla guida della prima squadra dalla Primavera: “Pisacane una scommessa? Mi sono sempre arrabbiato quando si diceva questo, lui ha credibilità data dal lavoro e dal suo percorso, lo sta dimostrando“.

Infine, il numero uno rossoblù ha concluso: “L’inizio è stato in linea con i nostri obiettivi e la nostra dimensione, ma la strada è lunga e ne siamo tutti perfettamente consapevoli“.