Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali

Redazione 22 Novembre 2025
esposito-cagliari-imago-gpo-interna
Cagliari, Sebastiano Esposito

Le scelte ufficiali di Pisacane e De Rossi

Terminata la sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La 12esima giornata si aprirà con la sfida delle ore 15 tra Cagliari e Genoa.

In quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in ottica salvezza, i padroni di casa arrivano da due punti nelle ultime 5 partite.

Dall’altra parte, i rossoblù sono alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo.

Di seguito le scelte ufficiali di Pisacane e De Rossi.

Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Prati, Deiola, Felici; Folorunsho, Esposito, Borrelli . Allenatore: Fabio Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez: Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Lorenzo Colombo
Genoa, Lorenzo Colombo

Dove vedere Cagliari-Genoa in diretta tv e streaming

La gara tra Cagliari e Genoa, in programma sabato 22 novembre alle ore 15, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.