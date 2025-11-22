Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Pisacane e De Rossi
Terminata la sosta per le Nazionali, torna la Serie A. La 12esima giornata si aprirà con la sfida delle ore 15 tra Cagliari e Genoa.
In quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in ottica salvezza, i padroni di casa arrivano da due punti nelle ultime 5 partite.
Dall’altra parte, i rossoblù sono alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo.
Di seguito le scelte ufficiali di Pisacane e De Rossi.
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Prati, Deiola, Felici; Folorunsho, Esposito, Borrelli . Allenatore: Fabio Pisacane.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez: Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
Dove vedere Cagliari-Genoa in diretta tv e streaming
La gara tra Cagliari e Genoa, in programma sabato 22 novembre alle ore 15, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.