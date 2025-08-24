Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina

Anche Cagliari e Fiorentina si preparano per il loro ritorno in Serie A.

I rossoblù sono reduci dalla vittoria ai rigori contro la Virtus Entella nei 32esimi di Coppa Italia.

I viola, invece, arrivano dal successo per 3-0 sul campo del Polissya nei playoff di Conference League.

Di seguito, le scelte di Pisacane e Pioli per la prima di campionato.

Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali

CAGLIARI(4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Gaetano, Felici, Cavuoti, Klicsoy, Vinciguerra, Luvumbo.

FIORENTINA(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.

Dove vedere la partita in tv e streaming?

Il match tra il Cagliari e la Fiorentina sarà trasmesso unicamente su Dazn in diretta e in esclusiva. Sarà possibile seguirla anche tramite l’app su smartphone o tablet.