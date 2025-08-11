Cagliari, ora c’è l’ok finale: iniziate le visite mediche per Sebastiano Esposito

Iniziate le visite mediche di Esposito con il Cagliari: raggiunto l’ok finale con l’Inter

Nel corso della mattinata di oggi – 11 agosto – Sebastiano Esposito si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche in vista della sua nuova avventura in Serie A con la maglia del Cagliari.

È stato infatti raggiunto l’ok finale tra le parti sulla base di un prestito gratuito con obbligo fissato a 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Quest’ultima, se superiore a 4 milioni di euro. Per il calciatore, poi, 5 anni di contratto a 750mila di ingaggio più bonus.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i rossoblù hanno sorpassato la concorrenza del Parma – che era a un passo dal portarlo in Emilia – nella corsa all’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Adesso si attende solo l’annuncio della sua ufficialità con il Cagliari.

Nel frattempo, come detto, Esposito si è recato nel centro medico di Villa Stuart a Roma per le visite.