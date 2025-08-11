Cagliari, Esposito dopo le visite mediche: “Sono carico. È stata una bella trattativa”

Terminate le visite mediche di Esposito: le sue dichiarazioni prima di diventare un giocatore del Cagliari

Sebastiano Esposito è sempre più vicino a lasciare in maniera definitiva l’Inter dopo ben 7 prestiti negli ultimi anni. Cagliari e Parma si sono contese il classe 2002 fino alla fine, ma alla fine sono stati i rossoblù ad avere la meglio.

L’operazione è sulla base di un prestito gratuito con obbligo fissato a 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Quest’ultima, solo se superiore a 4 milioni di euro. Per il calciatore, invece, 5 anni di contratto a 750mila di ingaggio più bonus.

Così, nella mattinata di oggi – 11 agosto – Sebastiano Esposito si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche in vista della sua nuova avventura in Serie A con la maglia del Cagliari.

Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni e quelle dell’avvocato Romei, che ricopre la posizione di legal advisor, all’uscita dal centro medico a Roma.

Cagliari, le parole di Esposito

Terminate le visite mediche a Villa Stuart Sebastiano Esposito ha dichiarato: “Sono tanto carico. È stata una bella trattativa, sono contento di essere qua. Ci vediamo allo stadio“. E poi il saluto ai tifosi: “Ciao, forza Cagliari”.

Romei ha poi aggiunto: “Abbiamo vinto questo duello perché il ragazzo voleva venire a Cagliari e giocare per la nostra squadra e tutta la regione. Poi devo dire che anche il presidente l’ha fortemente voluto. Se vuoi una cosa in modo forte poi la ottieni”.