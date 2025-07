Cagliari, vicino Sebastiano Esposito dall’Inter: la situazione

L’attaccante classe 2002, protagonista durante il Mondiale per Club con la maglia dell’Inter, si avvicina al trasferimento al Cagliari

Dopo l’arrivo di Gennaro Borrelli, il Cagliari non si ferma per quanto riguarda l’attacco. È vicino l’arrivo di Sebastiano Esposito dall’Inter per 7 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita.

L’attaccante classe 2002 nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha realizzato 10 gol nelle 37 presenze complessive.

Al Mondiale per Club, invece, l’attaccante campano ha raccolto 4 presenze totali, tra cui quelle da titolare nelle sfide contro Monterrey e Urawa Reds. Nella sfide con River Plate e Fluminense, invece, l’ex Sampdoria e Bari tra le altre è entrato dalla panchina rispettivamente al posto del fratello Francesco Pio e di Marcus Thuram.