Coppa Italia, Cagliari-Virtus Entella: le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Entella, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia
Prende il via la nuova stagione: per Cagliari e Virtus Entella è tempo di scendere in campo.
Le due squadre si scontreranno all’Unipol Domus per la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia (LEGGI QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLA COMPETIZIONE).
I rossoblù allenati da Pisacane avranno così la possibilità di scendere in campo per il primo vero impegno ufficiale della nuova stagione, interfacciandosi con la Virtus Entella che è tornata in Serie B dopo 4 anni dall’ultima volta.
Di seguito, le scelte dei due allenatori.
Cagliari-Entella, le formazioni ufficiali
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Fabio Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito.
Virtus Entella: Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Franzoni, Di Mario, Guiu, Fumagalli. Allenatore: Andrea Chiappella.
A disposizione: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova.
Dove vedere la partita in tv e streaming
La partita sarà disponibile in tv sul canale venti del digitale terrestre. Sul satellite, via Sky, il canale per guardare la partita tra Cagliari ed Entella è il 151.
In più, il match si potrà però seguire anche in streaming: basterà registrarsi al sito o all’app di Mediaset Infinity in maniera gratuita, per poi scegliere Canale 20 tra le dirette proposte all’interno del servizio.