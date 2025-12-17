Cagliari, Dossena può tornare: i dettagli

Alberto Dossena può tornare al Cagliari: tutti i dettagli

Attualmente al Como di Cesc Fabregas, Alberto Dossena potrebbe tornare a Cagliari dopo l’addio nell’estate 2024. Infortunato, in questa stagione il classe 1998 non ha ancora esordito in questa stagione.

Dopo le 23 presenze e 2 assist nell’annata 2024/2025 con il Como, si è dovuto fermare a marzo 2025 per una lesione al legamento crociato.

Pronto al rientro, Dossena potrebbe quindi tornare al Cagliari in prestito. I rossoblù, infatti, hanno chiesto informazioni e si rimane in attesa di capire le intenzioni del giocatore stesso e del Como.

In Sardegna tra il 2022 e il 2024, il difensore italiano ha raccolto 64 presenze, 3 gol e 4 assist nell’arco di due stagioni. Ora, invece, un possibile ritorno proprio dove è iniziata la sua esperienza calcistica in Serie A.