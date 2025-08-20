Questo sito contribuisce all'audience di

Occasione di mercato per Cagliari e Cremonese, proposto Varga

Gianluca Di Marzio 20 Agosto 2025
Barnabás Varga con la maglia del Ferencvaros (IMAGO)
Occasione di mercato per rinforzare l’attacco di Cagliari e Cremonese: proposto Barnabás Varga del Ferencvaros

Occasione di mercato in vista per Cagliari e Cremonese. Sia al club sardo che ai lombardi è stato proposto Barnabás Varga, attaccante classe ’94 di proprietà del Ferencvaros.

La stagione dell’ungherese è cominciata con il botto, con 5 reti in 5 partite nei preliminari di Champions League. Nella scorsa stagione ha segnato invece 21 gol tra tutte le competizioni, contribuendo al settimo titolo consecutivo per i biancoverdi.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale, con cui ha segnato 8 gol di cui uno a Euro 2024, il suo futuro potrebbe essere in Serie A.