Occasione di mercato per Cagliari e Cremonese, proposto Varga

Occasione di mercato per rinforzare l’attacco di Cagliari e Cremonese: proposto Barnabás Varga del Ferencvaros

Occasione di mercato in vista per Cagliari e Cremonese. Sia al club sardo che ai lombardi è stato proposto Barnabás Varga, attaccante classe ’94 di proprietà del Ferencvaros.

La stagione dell’ungherese è cominciata con il botto, con 5 reti in 5 partite nei preliminari di Champions League. Nella scorsa stagione ha segnato invece 21 gol tra tutte le competizioni, contribuendo al settimo titolo consecutivo per i biancoverdi.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale, con cui ha segnato 8 gol di cui uno a Euro 2024, il suo futuro potrebbe essere in Serie A.