Cagliari-Como, le formazioni ufficiali

Nico Paz, giocatore del Como (Imago)

Le formazioni ufficiali scelte da Pisacane e Fabregas per Cagliari-Como, sfida in programma alle ore 15 all’Unipol Domus

Il sabato di Serie A si apre con una sfida molto intrigante, che mette di fronte da un lato una squadra alla ricerca di punti salvezza e dall’altro una che sogna la Champions League.

Il Cagliari non vince da più di un mese, ma nelle ultime due gare ha trovato due pareggi che hanno permesso di avvicinarsi all’obiettivo stagionale: la permanenza in Serie A. I sardi si trovano attualmente a 30 punti e a +6 dalla zona retrocessione, e con un successo oggi potrebbero quasi definitivamente chiudere il discorso.

Il Como, invece, è reduce dal pareggio di Coppa Italia contro l’Inter, ma in campionato sta facendo grandi cose: la squadra di Fabregas ha ottenuto 6 punti nelle ultime due sfide contro Juventus e Lecce, e vincendo anche all’Unipol Domus potrebbero raggiungere la Roma in classifica. Per Nico Paz e compagni la Champions League è ora un obiettivo più che un sogno.

A poco meno di un’ora dalla sfida, sono state rese note le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Como

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Kilicsoy, Muyembi, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Stoyanov, Cogoni, Malfitano

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Smolcic, Vojvovda, Diego Carlos.

Dove vedere Cagliari-Como in tv e in streaming

La partita tra Cagliari e Como, in programma alle ore 15.00 all’Unipol Domus di Cagliari e valida per la 28ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.