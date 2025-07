Caprile: “Ho scelto Cagliari per giocare. Nazionale? Concorrenza alta, posso arrivarci”

Le dichiarazioni di Elia Caprile tra Pisacane, il sogno Nazionale e molto altro

Dopo il prestito dal Napoli al Cagliari della passata stagione, ora Elia Caprile è tornato a vestire nuovamente la maglia rossoblù del club sardo dopo il riscatto del prestito.

Direttamente dal ritiro a Pontedilegno-Tonale, il portiere italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di diversi argomenti.

Dall’impatto con Pisacane alla conferma del Cagliari, passando per gli obiettivi personali e il sogno della convocazione in azzurro.

“Mi mancava tantissimo e non vedevo l’ora di tornare in campo. Stiamo lavorando tanto, abbiamo vinto 3-1 ieri“, ha esordito il numero 1. “L’anno scorso non c’ero, sicuramente tutto quello che si fa oggi poi torna durante l’anno. È un allenatore abituato a lavorare con i giovani. Parla molto, è molto comunicativo. Chiede di partecipare all’azione e dare una mano attraverso la mia presenza alla squadra”.

Cagliari, Caprile: “Scelta fatta per giocare”

“Sono molto contento di avere convinto e che il Cagliari abbia speso tanti soldi per tenermi – ha dichiarato poi Caprile -. Scelta giusta? Ho scelto così per giocare ed essere protagonista. È il posto giusto. Il Cagliari mi darà una mano a migliorare”.

E poi ancora. “Nazionale? Passa da quello che faccio con il Cagliari. La concorrenza è alta ma se lavoro bene un giorno ci potrò arrivare. Quando hanno scelto di puntare su di me ho cercato di ripagare la loro fiducia. La mentalità giusta è la cosa fondamentale“.

Infine, a concludere: “Borrelli? Ci può dare tanto, speriamo che faccia quello che Leo ha fatto a Cagliari. Ripartire con il gruppo dell’anno scorso può essere un plus, Serie A campionato difficile. Obiettivo personale? Aiutare il club a raggiungere la salvezza“.