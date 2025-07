Il Cagliari spinge per strappare il sì dell’attaccante: le ultime

Continua la corsa per Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 svincolato dopo la fine del suo contratto col Brescia.

Per lui hanno avuto contatti diverse squadre di Serie A, come Napoli, Torino e Pisa.

Ora, però, è il Cagliari che avanza e conta di chiudere per il suo arrivo.

In queste ore, i rossoblù stanno spingendo per strappare il sì del centravanti.

La stagione di Borrelli

Nell’ultima stagione in Serie B, Borrelli ha collezionato 6 gol e 2 assist con la maglia del Brescia, oltre a una rete segnata in Coppa Italia. Nonostante la retrocessione arrivata in seguito ai 4 punti di penalizzazione, anche grazie a lui la squadra era inizialmente riuscita a salvarsi sul campo.

Prestazioni che gli sono valse gli occhi addosso di diverse squadre di massima serie. Per lui è stata la terza stagione trascorsa per intero in Serie B, dopo quelle con Pescara e Frosinone. Proprio col Frosinone ha anche giocato in Serie A, senza però riuscire a trovare grande spazio.