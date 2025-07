Napoli, concorrenza per Borrelli: c’è anche il Cagliari

Non c’è solo il Napoli tra le squadre interessate a Gennaro Borrelli: anche il Cagliari spinge per l’attaccante ex Brescia

C’è anche il Cagliari per Gennaro Borrelli, nel mirino anche del Napoli. Il club sardo ha messo gli occhi sull’attaccante protagonista con la maglia del Brescia nella scorsa stagione, dove ha collezionato 34 presenze con 6 gol e 2 assist.

Per l’attaccante classe 2000 si avvicina dunque la seconda esperienza in Serie A, dopo quella brevissima con la maglia del Frosinone. Prima del trasferimento in Lombardia, infatti, Borrelli riuscì a fare l’esordio nel massimo campionato italiano con l’allora squadra di Di Francesco nella prima giornata del campionato 2023/24.