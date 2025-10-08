La dedica a Belotti, il primo gol in Serie A e la fiducia di Giulini: Cagliari, ecco il “tuo” Borrelli

Il neo attaccante rossoblù, arrivato in estate, ha trovato il suo primo gol in Serie A, con annessa una dedica molto speciale.

L’arrivo in estate rappresentava probabilmente più un investimento per il futuro che una certezza per il presente, ma le ultime partite di Gennaro Borrelli raccontano ben altro. La rete in Coppa Italia contro il Frosinone e, poi, una prima volta decisamente speciale.

La giornata di campionato è la sesta e il minuto il venticinquesimo. Il Cagliari gioca e crea situazioni pericolose, una costante di questo avvio con in panchina Fabio Pisacane. Il pallone che intorno a quel minuto finisce in area, però, ha un sapore diverso e dopo un rimpallo rotola in direzione del numero 29.

Interno destro, 1-0. Tutto acquisisce un senso per Gennaro, che ora può raccontare di aver segnato in Serie A. Lui che è partito dalle giovanili del Pescara e, dopo una serie interminabile di prestiti, si è messo in luce a Brescia guadagnandosi la chiamata del club rossoblù.

Il gol racchiude tanti altri significati personali per Borrelli. Non solo perché si tratta del primo nella massima serie ma anche per il tempismo; arriva pochi giorni dopo la lesione al legamento crociato di Belotti e lui ha voluto mandargli un messaggio a modo suo.

La dedica a Belotti

Non appena il pallone si insacca nella porta di Sava, portiere dell’Udinese, il pensiero è rapido. Senza perdere tempo corre a chiedere una maglia del Cagliari, quella di Belotti. Riconoscenza, umiltà e rispetto per un attaccante che stava dando tanto e avrebbe sicuramente fatto molto comodo ai rossoblù, ma di cui ora Pisacane deve fare a meno. Borrelli lo ricorda e prova a caricarsi, proprio come il “gallo”, la squadra sulle spalle.

Nel post partita, poi, è lui stesso a spiegare il motivo dell’esultanza: “Ci dispiace che si sia infortunato. Mi sono sentito in dovere di farlo, sicuramente non è un momento facile per lui e cercheremo di stargli vicino quanto più possibile”.

La fiducia di Giulini

L’infortunio di Belotti costringe il Cagliari quantomeno a riflettere sul reparto offensivo, rimasto scoperto di esperienza. L’analisi è dello stesso presidente Tommaso Giulini, che nel prepartita aveva dichiarato a DAZN: “Borrelli deve dimostrare di essere un giocatore da Serie A, ha avuto un buon approccio”.

Parole che Borrelli ha ascoltato e tradotto in azione in tempo zero. Il Cagliari non avrà più Belotti per diverso tempo ma, con un Borrelli così, il vento potrebbe continuare a tirare a favore in Sardegna per diverso tempo.