Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Pisacane e Vincenzo Italiano per la gara tra il Cagliari e il Bologna in programma alle 15:00

Sono Cagliari-Bologna e Genoa-Parma le gare delle 15:00 di questa prima domenica di Serie A dopo la seconda sosta per le nazionali.

Gli uomini di Pisacane arrivano alla gara dopo il pareggio nell’ultima prima degli impegni delle nazionali contro l’Udinese per 1-1.

Quelli di Italiano, invece, nel sesto turno hanno battuto 4-0 il Pisa di Alberto Gilardino con le reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard.

Pochi cambi da parte di Pisacane e Italiano per la gara tra il Cagliari e il Bologna rispetto all’ultima giornata di Serie A prima della sosta.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa Luperto, Mina; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Folorunsho; S. Esposito, Felici Allenatore: Fabio Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Cagliari-Bologna in streaming e TV

La gara tra il Cagliari e il Bologna, in programma domenica 19 ottobre alle 15:00 e valida per la 7ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN e su Sky. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo e sull’app di DAZN.