Cagliari, Belotti: “Ricorderò sicuramente questa gara”

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Lecce e Cagliari, in cui è stato protagonista con una doppietta

Serata da ricordare per il Gallo Belotti. L’attaccante torna al gol in Serie A e lo fa in maniera decisiva: con una doppietta il suo cagliari ha superato il Lecce in rimonta.

I rossoblù erano sotto 1-0, e grazie alla doppietta dell’ex Torino, prima su assist di Palestra e poi su rigore, hanno trovato un altro successo e salgono così al terzo posto in classifica.

Nel post partita ha parlato proprio Belotti ai microfoni di DAZN, raccontando la sua serata e gli obiettivi con il suo nuovo club.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Cagliari, le parole di Belotti

L’attaccante ha cominciato commentando il suo momento: “Sono molto contento. Credo che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione. Non era facile ma abbiamo fatto bene e ci sentivamo fiduciosi anche dentro il campo. Mi ricorderò sicuramente questa gara. Sono contento. Ora che sento la fiducia di tutti i miei compagni e del mister mi sento più libero di esprimermi. Sono contento di aver fatto bene anche se devo migliorare perché a 31 anni si può ancora migliorare“.

Ha concluso parlando degli obiettivi del Cagliari: “Se guardiamo la classifica? No, è presto. Dobbiamo guardare partita dopo partita pensando al nostro obiettivo“.