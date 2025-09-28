Cagliari, rottura del crociato per Andrea Belotti: il comunicato

Brutte notizie per il Cagliari: Andrea Belotti ha riportato la rottura del legamento crociato

Sfortunato inizio di campionato per Andrea Belotti. Dopo la doppietta contro il Lecce, il giocatore ha subito un bruttissimo infortunio contro l’Inter.

Il giocatore ha riportato la rottura del legamento crociato che lo costringerà a restare out per diversi mesi.

Il comunicato del club: “A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche.”