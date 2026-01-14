Cagliari, trattativa in corso con il Torino per Tino Anjorin
È in corso in questi minuti una trattativa tra il Cagliari e il Torino per Tino Anjorin, centrocampista classe 2004.
Arrivato in granata in estate dall’Empoli, il trequartista inglese potrebbe già cambiare squadra, trasferendosi in Sardegna alla corte di Fabio Pisacane.
In contemporanea, il Cagliari sta spingendo per cercare di riportare in rossoblù anche Ibrahim Sulemana.
