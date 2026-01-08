Guido Angelozzi (imago)

Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Cremonese

Il girone d’andata di Serie A si chiude con due partite molto delicate, la prima delle quali mette di fronte due squadre partite con l’ambizione di salvarsi e reduci da una buona prima parte di stagione: Cremonese e Cagliari.

I sardi, nello specifico, sono riusciti a togliersi delle belle soddisfazioni facendo spesso risultato anche contro le big del campionato, e puntano ora a completare la prima metà di campionato con il sorriso. A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, il direttore sportivo Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Dazn di mercato e non solo: “Nicolussi caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al miste”r.

Il dirigente rossoblù ha anche chiuso le porte a un’eventuale cessione di Luperto: “È incedibile per noi. Il presidente è da quest’estate che rifiuta qualsiasi offerte e non abbiamo cambiato idea”.

E per concludere, su Kilicsoy: “Deve continuare così. Oggi parte dalla panchina ma è un ragazzo interessante. Se fa dei gol per noi è più facile riscattarlo“.