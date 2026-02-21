Cagliari, Angelozzi: “Vogliamo riprendere il nostro cammino. Kılıçsoy? Penso che lo riscatteremo”

Guido Angelozzi (IMAGO)

Le parole del direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi nel prepartita del match contro la Lazio

Prima della sfida tra la squadra di Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri, il direttore sportivo dei rossoblù Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Angelozzi ha iniziato così: “Che segnali ci aspettiamo? Quello di fare il risultato e di riprendere il cammino che abbiamo lasciato due settimane fa”.

Il direttore sportivo ha poi parlato di Bryan Colangelo, in tribuna nel match contro i biancocelesti: “Ho avuto il piacere di conoscerlo, è venuto a trovarci al centro sportivo. Abbiamo scambiato un po’ di pensieri ma in questo momento non si è riferito a quello che vuole fare, ci siamo solamente conosciuti. Ci ha fatto i complimenti come reparto tecnico, l’ho accettato ben volentieri. Quando sarà operativo, se sarà operativo, ci metteremo a disposizione dei nuovi dirigenti”.

Infine ha parlato di Kılıçsoy: “Il ragazzo sta facendo molto bene, siamo soddisfatti, è un giocatore giovane del 2005. Attaccanti così ce ne stanno pochi in giro, la nostra intenzione è quella di riscattarlo. L’anno passato abbiamo riscattato Piccoli dall’Atalanta per 12 milioni e poi è stato rivenduto a una cifra importante. Siamo una società che sta attenta a queste situazioni, ci crediamo molto su questo giocatore. Penso che lo riscatteremo“.