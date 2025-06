Cagliari, salgono le quotazioni di Angelozzi come nuovo ds: decisive le prossime ore

Salgono le quotazioni di Angelozzi come nuovo ds del Cagliari: le prossime ore saranno decisive.

Novità in casa Cagliari. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Fabio Pisacane come nuovo allenatore, si lavora per la figura del ds.

Salgono le quotazioni di Guido Angelozzi come nuovo Direttore Sportivo rossoblù.

Il direttore potrebbe quindi lasciare il Frosinone dopo molti anni passati insieme.

Le prossime ore saranno dunque decisive ma il Cagliari va sempre di più verso quella direzione.