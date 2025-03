Alla scoperta dei FC Caesar, squadra di Damiano er Faina e En3rix che parteciperà alla Kings League Lottomatica.sport Italia.

Lo streaming e il calcio non sono mai stati così intrecciati come in questo momento, grazie alla Kings League, la competizione che prendendo piede in Italia con l’obiettivo di rivoluzionare il gioco attraverso un format innovativo e imprevedibile.

Le dirette su Twitch di giocatori come Aguero, Douglas Costa e Luis Alberto, particolarmente seguite durante la pandemia, hanno già dimostrato quanto questi due mondi possano essere connessi, offrendo un assaggio di ciò che potrebbe diventare il futuro dell’intrattenimento calcistico.

Tra le squadre che partecipano al campionato italiano figurano i FC Caesar, squadra di Damiano er Faina e En3rix, che sono famosi su Twitch per accesi dibattiti calcistici di ogni tipo.

Wild Card di spessore e vecchie conoscenze del calcio italiano: i Caesar possono non piacere per l’animo divisivo dei propri presidenti, ma sul campo promettono spettacolo. Andiamoli a scoprire insieme.

Damiano er Faina, En3rix e il direttore tecnico Di Giovambattista

Tra tutti i presidente della Kings League Lottomatica.sport Italia, quelli dei Caesar sono sicuramente i più divisivi ed energici. Damiano er Faina e En3rix, già nelle loro dirette streaming, si rendono protagonisti di dibattiti molto accesi sui temi più disparati: dal primo confronto virale tra Rafa Leao e Kylian Mbappé, ai più recenti dibattiti sulle canzoni del Festival di Sanremo. Anche sul campo non le mandano a dire: la Fonzies Arena, quando giocano i Caesar, è una bolgia.

Il Direttore Tecnico della squadra è Francesco Di Giovambattista, voce di Radio Radio e Match Analyst, con patentino Uefa B. Talent scout, ha saputo mettere insieme una squadra che, sulla carta, può regalare grandi emozioni. Gli ultimi due colpi, infatti, sono per cercare di scalare la classifica: Antonio Picci, bomber ex Underdogs, e Nicola Loiodice, fantasista ex Stallions, sono gli ultimi due nomi che vestiranno la maglia dei Caesar.

Allenatore e Wild Card: alla scoperta dei Caesar

Inizialmente, l’allenatore dei Caesar doveva essere Angelo Palombo, bandiera della Sampdoria. Dopo l’esonero di Fabio Pecchia a Parma e l’arrivo di Cristian Chivu, però, l’ex centrocampista ha seguito Chivu nella sua nuova avventura, lasciando libero il posto. Sulla panchina ora c’è un altro personaggio social: Luca Diddi, match analyst pro e allenatore tesserato, noto come “Il Tattico” sui suoi profili.

Per quanto riguarda le Wild Card, moltissime sono passate per i Caesar. A partire dalla porta, inizialmente doveva esserci Emiliano Viviano, ma un brutto infortunio al legamento crociato hanno terminato anzitempo la sua competizione. Al suo posto Sergej GK, noto portiere “dei social”, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta. Insieme all’italo-ucraino, ci sarà Vittorio Gilli, portiere noto sui social con il proprio profilo TikTok. Angelo Palombo non è l’allenatore, ma può scendere in campo come wild card, a dare esperienza al centrocampo. Insieme a lui, il giocatore più blasonato del roster: Radja Nainggolan, già visto al Mondiale per Club in Messico con la maglia degli Stallions. Rimanendo a centrocampo, la squadra di Damiano er Faina e En3rix potrà contare anche su Davide Bonolis, figlio del noto conduttore italiano Paolo.

In attacco i nomi sono moltissimi: l’ultimo arrivato è Antonio Picci, dopo aver terminato la sua avventura agli Underdogs. “El Loco” sta difendendo il titolo di capocannoniere della competizione, e ora lo farà con un’altra maglia. Insieme a lui, manca solamente l’ufficialità per l’arrivo di Nicola Loiodice, stella degli Stallions che recentemente ha annunciato l’addio alla squadra di Blur.

FC Caesar, il roster

Sergej Luca Piccirillo (POR – Wild Card)

Vittorio Gilli (POR – Wild Card)

Giuliano Dell’Acqua (DIF)

Federico Praglia (DIF)

Francesco Sciacca (DIF – Wild Card)

Stefano Broggini (CEN)

Simone Soprano (CEN)

Matteo Redaelli (CEN)

Radja Nainggolan (CEN – Wild Card)

Angelo Palombo (CEN – Wild Card)

Davide Bonolis (CEN – Wild Card)

Matteo Saccà (CEN – Wild Card)

Emmanuele Zurlo (ATT – Wild Card)

Riccardo Orsi (ATT)

Italo Borges (ATT)

Nicolò Sofia (ATT)

Antonio Picci (ATT – Wild Card)