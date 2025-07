Non solo la Cremonese su Cacace: anche il Lecce tratta per il calciatore dell’Empoli

Il terzino dell’Empoli può restare in Serie A dopo la retrocessione con il club toscano: sul classe 2000 ci sono Cremonese e Lecce

Non c’è solo la Cremonese tra le possibili destinazioni di Liberato Cacace. Il terzino classe 2000 piace anche al Lecce, che cerca un rinforzo in quella zona del campo.

Nell’ultima stagione, il calciatore di proprietà dell’Empoli ha realizzato 2 gol e 4 assist in 33 presenze.

In totale, il calciatore neozelandese ha raccolto 86 presenze in Serie A nelle quattro stagioni in azzurro.