Juventus, infortunio alla coscia per Cabal: l’esito degli esami
Le condizioni del giocatore colombiano uscito nel corso della sfida di Champions League contro il Villarreal
Juan Cabal ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.
L’esterno destro della Juventus, uscito al 16′ del primo tempo nel corso della sfida di Champions League contro il Villarreal, sarà sottoposto a nuovi esami tra due settimane.
Il giocatore, dunque, salterà la partita di Serie A contro il Milan, in programma il 5 ottobre all’Allianz Arena. Di seguito la nota diramata dal club bianconero. “Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici”.
Il comunicato si conclude menzionando, per l’appunto, i tempi previsti per i nuovi accertamenti. “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.