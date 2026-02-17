Juventus, doppio giallo per Cabal in 9 minuti: cos’è successo
Doppio giallo per Cabal e Juventus in inferiorità numerica nella sfida contro il Galatasaray: cos’è successo
La Juventus resta (di nuovo) in inferiorità numerica. Pochi giorni dopo l’espulsione di Kalulu nel derby d’Italia, la scena si ripete anche al RAMS Park. Questa volta il protagonista è Cabal, che dopo essere subentrato a Cambiaso all’intervallo prende due gialli in nove minuti e lascia la squadra di Spalletti in dieci.
Il primo arriva poco prima dell’ora di gioco, per un fallo su Yilmaz. Meno di dieci minuti più tardi, lo stesso classe 2000 salta l’ex Verona, che interrompe una promettente azione da gol secondo l’arbitro Makkelie, che estrae il cartellino rosso.