Busquets si ritira: chi è rimasto in attività dell’ultimo triplete del Barcellona

Di quell’undici titolare solo cinque sono ancora calciatori

E rimasero in cinque. Con l’addio di Sergio Busquets al calcio giocato, l’11 titolare di quel Barcellona che nel 2015 conquistò l’Europa perde un’altra leggenda.

Era un altro mondo e soprattutto un altro calcio: il tridente MSN regalava magie. Xavi giocava la sua ultima partita a Berlino. Piqué e Dani Alves difendevo un giovane Ter Stegen.

A distanza di dieci anni, meno della metà sono ancora calciatori professionisti. Tre di loro – Messi, Suarez e Jordi Alba – sono compagni di squadra, ma in MLS all’Inter Miami. Neymar è tornato a vestire il bianconero del Santos e Ter Stegen difende ancora i pali del club spagnolo.

In quella stagione i blaugrana, allenati da Luis Enrique, vinsero tutto. Campionato, Coppa e Champions League. Uno storico triplete in cui Busquets fu assoluto protagonista.