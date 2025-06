Monza, procede spedita la cessione del club: lunedì Burdisso sarà a Milano

Prosegue in maniera spedita la cessione del club biancorosso: il nuovo direttore sportivo lunedì sera sarà a Milano.

Il Monza è sempre più vicino a un cambio alla guida del club.

In queste ore, come abbiamo raccontato, si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società, con la trattativa che ha ormai raggiunto uno stato molto avanzato.

La trattativa sta proseguendo in maniera spedita e siamo a un punto molto avanzato. I segnali confermano quanto stiamo raccontando.

Nicolás Burdisso, scelto dalla nuova proprietà come nuovo direttore sportivo, sarà infatti a Milano nella giornata di lunedì per proseguire nella programmazione del nuovo corso.