L’intervista di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ai microfoni di Radio CRC

Con lo 0-0 a Parma da parte del Napoli e con il 2-2 di San Siro tra l’Inter e la Lazio, la lotta Scudetto in Serie A si deciderà tutta all’ultima giornata.

Lukaku e i suoi (a quota 79 punti) sono appena avanti in classifica nei confronti dei nerazzurri, e la corsa al titolo si accenderà proprio nel 38esimo e ultimo turno di campionato.

Il Napoli ospiterà il Cagliari al Maradona, mentre Thuram e compagni viaggeranno verso Como per sfidare Fàbregas e i suoi.

Sull’accesa lotta Scudetto si è espresso anche il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, che si è raccontato ai microfoni di Radio CRC ripercorrendo con le sue parole il momento della sua squadra.

Napoli, l’intervista di Buongiorno

Il difensore azzurro ha iniziato così la sua intervista: “Dobbiamo crederci, manca l’ultimo tassello e sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l’ultimo mattoncino da mettere”. Tornando sul pareggio di Parma, invece: “Nessuna partita è facile, ancora meno in trasferta. Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, ma anche l’Inter ha pareggiato. Adesso abbiamo l’ultima e non dobbiamo sbagliare”.

Buongiorno non gioca però regolarmemte dal 30 di marzo, quando un infortunio lo ha costretto a fermarsi: “Ora sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà”.

“L’affetto dei tifosi è importantissimo per noi”

L’ultimo atto stagionale contro il Cagliari andrà in scena al Maradona, e lo stesso Buongiorno ha sottolineato l’importanza dell’affetto dello stadio: “La vicinanza dei tifosi è importantissima per noi. Ci sono stati vicini fin dall’inizio, sentiamo la loro passione. Siamo sicuri che ci sosterranno anche durante la sfida di Cagliari e siamo contenti di questa passione verso la maglia”.

“Queste partite si preparano avendo la carica giusta, restando lucidi e completando questa settimana di allenamenti nel migliore dei modi sia a livello tattico che tecnico. Il Cagliari è una squadra tosta, che in queste ultime partite ha lottato per conquistare la salvezza. Non sarà una partita facile, credo ci saranno tanti duelli a livello individuale e dobbiamo essere bravi a vincere quelli e poi imporre il nostro gioco“.

Infine, su ‘un Napoli sorprendente’: “Nessuno si sarebbe aspettato questi risultati. Dentro di noi sapevamo però che ci fosse qualcosa fin dall’inizio, perché abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a creare un grande spirito di gruppo. Questa secondo me è la base per ottenere i risultati. Io mi sento cresciuto e migliorato. Il mio bilancio di questo anno è sicuramente positivo. Ora la forza del gruppo sarà importantissima in quest’ultima partita in cui dobbiamo restare tutti uniti. È da questo che si parte per ottenere grandi risultati. Noi arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere“.