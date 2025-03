Napoli, Buongiorno: “Siamo c*****i. Conte? L’ho conosciuto per caso”

Le parole di Buongiorno tra rendimento in campionato, Conte e aneddoti dietro al suo arrivo in azzurro.

In un’intervista a Il Mattino, Buongiorno ha descritto il Napoli come una squadra in cui ogni giocatore si mette a disposizione dei compagni, si sacrifica e ha voglia di migliorarsi.

Ha utilizzato il termine “cazzuto” per sottolineare la tenacia e la determinazione del gruppo, evidenziando come la squadra non molli mai: “Mi piace definirlo ‘cazzuto’, ovvero tenace, determinato. Ecco, non molliamo mai. Questo è il Napoli”.

Riguardo al primo incontro con Conte, Buongiorno ha ricordato che è avvenuto per caso il 6 giugno, giorno del suo compleanno. Durante i festeggiamenti con gli amici, Conte si è avvicinato per parlargli, lasciando un’impressione positiva che ha portato a frequenti conversazioni sul Napoli.

“La prima volta che l’ho incontrato è stato per caso. Ma ricordo anche la data esatta. Era il 6 giugno. Il mio compleanno (ride, ndr). Io ero a festeggiare in un locale con gli amici e lui si avvicinò per parlarmi. Ne sono rimasto colpito subito. E da allora abbiamo iniziato a sentirci spesso per parlare del Napoli, a scambiarci messaggi. E non c’è voluto molto per capire che solo per il Napoli avrei potuto lasciare il Toro. Anche il presidente De Laurentiis mi ha subito fatto una grande impressione”, ha spiegato il difensore.

Le parole di Buongiorno su Conte

Parlando delle qualità di Conte, Buongiorno ha elogiato il suo carisma e la sua duttilità. Ha affermato che l’allenatore riesce sempre a motivare la squadra, scegliendo le parole giuste al momento opportuno, e che trasmette quotidianamente le sue competenze tecniche e tattiche durante gli allenamenti.

“Cos’ha di speciale? Il suo carisma, la sua duttilità. Riesce sempre a darti la carica, in qualsiasi circostanza, non sbaglia mai il momento, le parole. Poi ha qualità tecniche e tattiche che trasferisce ogni giorno in allenamento”, ha concluso.