Napoli, lesione di basso grado per Buongiorno: i tempi di recupero

Le condizioni del difensore del Napoli

Il Napoli non potrà contare su Alessandro Buongiorno per almeno un mese: il difensore del Napoli, infortunatosi nel corso della sfida vinta contro il Pisa, ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

L’ex giocatore del Torino ha già iniziato l’iter riabilitativo e Antonio Conte, chiaramente, spera di riaverlo a disposizione nel minor tempo possibile.

Buongiorno è uscito all’81’ ed è stato sostituito da Juan Jesus. Il classe 1999 è un punto fermo nell’undici di Conte.

L’ex allenatore della nazionale italiana, quindi, dovrà pensare a una soluzione in difesa in vista della partita contro il Milan, in programma il 28 settembre alle 20:45 a San Siro.