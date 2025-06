Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Mondiale per Club, tante partite ma anche e soprattutto calciomercato, che non si ferma mai. Tante le notizie che vedono come protagoniste le squadre di Serie A, Serie B e dei campionati esteri.

Serie A

INTER

Parma e Inter sono vicine a concludere l’accordo per Bonny: i gialloblù chiedono 24 più bonus, i nerazzurri offrono 22 più bonus, domani, giovedì 26 giugno, potrà essere la giornata decisiva. I nerazzurri nel frattempo fanno muro per Pio Esposito.

MILAN

Il Milan lavora sul centrocampo. Trattativa avanzata per Samuele Ricci, il costo dell’operazione sarà intorno ai 25 milioni di euro, prima però si cercherà di chiudere un altro degli obiettivi individuati per il centrocampo. I nomi sono quelli di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, che avrebbe aperto al trasferimento, nonostante le parole di smentita da parte del DS del club tedesco, e di Ardo Jashari del Club Brugge per il quale sono stati offerti 27 milioni più 3 di bonus.

NAPOLI



Prevista call tra Napoli e PSV per ridurre le distanze su Noa Lang. Il club e il giocatore hanno già un accordo. Nella giornata di mercoledì 25 giugno, c’è stato anche un altro contatto con l’entourage di Dan Ndoye: le parti sono più vicine. Se verrà trovata un’intesa il Napoli dovrà cercare di convincere il Bologna ad abbassare la richiesta sul giocatore.

ROMA

Roma e Marsiglia lavorano a uno scambio: Ndicka per Ismael Konè, centrocampista classe 2002 del Rennes. Lo scambio prevederà anche un conguaglio economico a favore dei giallorossi. Novità anche sul futuro di Kumbulla: il giocatore ha alcune richieste ma vuole giocarsi le proprie chance: andrà in ritiro con Gasperini.

BOLOGNA

Il Bologna si avvicina a Ciro Immobile, oggi nuovo contatto positivo tra le parti. Resta il nodo dell’ingaggio, servirà una buonuscita da parte del Besiktas. Richieste da Olympiakos e Paok per Erlic e da Genoa e PSV per Karlsson.

COMO

Il Como è sempre più vicino ad Alvaro Morata. Il giocatore sta aspettando l’offerta per dare il suo ok definitivo dopo i contatti con Fabregas nei giorni scorsi. Oltre a Morata, il Como potrebbe fare un grande investimento per l’attacco: il primo nome è quello di Piccoli, su cui c’è anche la Fiorentina. Il Cagliari lo valuta 30 milioni.

JUVENTUS

Juventus e Manchester United continuano a trattare per Jadon Sancho. Programmati anche colloqui tra i bianconeri e il calciatore.

FIORENTINA

Ufficiale la separazione tra l’Al-Nassr e Stefano Pioli, ora lo attende la Fiorentina. Nella mattinata di mercoledì 25 giugno, a Villa Stuart, Jacopo Fazzini ha sostenuto le visite mediche con il club toscano; nel tardo pomeriggio, è invece arrivata l’ufficialità del trasferimento. In attacco continua a piacere Piccoli del Cagliari, su cui c’è anche il Como.

UDINESE

Il club bianconero ha esercitato l’opzione di rinnovo, prolungando il contratto di Florian Thauvin fino a giugno 2026.

CAGLIARI

Il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo: è ufficiale l’arrivo di Guido Angelozzi, che si lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2027. In attacco piacciono, oltre Ambrosino, anche Cancellieri della Lazio e Borrelli che si svincolerà dal Brescia.

TORINO

Il Torino su Borrelli del Brescia e Cancellieri della Lazio. Su entrambi i giocatori c’è anche l’interesse del Cagliari.

GENOA

Il Genoa è a caccia di un esterno. Si tratta con il West Ham per riportare Cornet a Genova, inoltre piace anche Karlsson del Bologna.

LAZIO

La Lazio ha esercitato il diritto di contro opzione per Romano Floriani Mussolini.

HELLAS VERONA

Interesse per il difensore del Frosinone Ilario Monterisi.

PISA

Alberto Gilardino è arrivato in città, domani giovedì 26 giugno firmerà il contratto che lo legherà al club.

CREMONESE

Davide Nicola sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore. Si aspetta la risoluzione con il Cagliari. A centrocampo occhi su Jacopo Segre del Palermo, sul giocatore c’è anche l’interesse del Monza.

Serie B

BARI

A Bari tutto fatto per Michele Cerofolini, portiere del Frosinone. Il classe 1999 firmerà un triennale. A centrocampo, i pugliesi hanno un accordo con Matthias Verreth del Brescia. La formula è quella di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Per la difesa si segue Varnier della Juve Stabia.

AVELLINO

L’Avellino ha avviato i contatti con il difensore classe 2000 Davide Bettella, reduce dall’esperienza al Frosinone in Serie B. Per la porta in pole il giovane Daffara della Juventus Next Gen. Vicino l’arrivo di Valerio Crespi. In arrivo anche Milani, Gyabuaa, Simic e Claudio Cassano.

PALERMO

Filippo Inzaghi è arrivato in città, pronto a iniziare la sua nuova esperienza sulla panchina rosanero.

FROSINONE

Il grande favorito per la panchina è Massimiliano Alvini.

PADOVA

Sprint per il classe 2005 della Fiorentina Jonas Harder: rinnoverà il contratto con i viola e verrà girato in prestito.

MONZA

Interesse per Jacopo Segre del Palermo.

EMPOLI

Giornata di visite mediche e firma per Saporiti, centrocampista classe 2001.

SAMPDORIA

Domani, 26 giugno, ci sarà un incontro tra il presidente Manfredi e il direttore sportivo Andrea Mancini per pianificare il futuro. Se Evani non dovesse essere confermato, per la panchina piacciono: Foti, De Rossi e Baldini.

Estero

HEIDENHEIM

L’ex Lazio Arijon Ibrahimović lascia il Bayern Monaco e si trasferisce all’Heidenheim in prestito fino al 30 giugno 2026.

FRIBURGO

Vincenzo Grifo ha rinnovato il proprio contratto con il Friburgo: è ufficiale.

MONACO

Si attende nelle prossime ore la firma di Paul Pogba.

AL-QADSIAH

Oltre Kean, il club è anche su Riccardo Orsolini: pronta un’offerta da 25 milioni al Bologna e di 10 milioni annui al calciatore.

BURNLEY

Accordo con la Lazio per Tchaouna sulla base di 14 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Vanno sistemati alcuni dettagli e poi si potrà chiudere.

REAL BETIS

Sondaggio per Morten Frendrup del Genoa.