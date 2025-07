Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, venerdì 4 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie di calciomercato quella di oggi, tra ufficialità e trattative in definizione e con alcune big che iniziano a muoversi. Vediamo insieme tutti i principali movimenti dei club di Serie A, Serie B e delle squadre estere.

Serie A

JUVENTUS

Ufficiale l’arrivo di Jonathan David. L’attaccante arriva a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 2030. I bianconeri hanno speso 12,5 milioni di euro per le commissioni.

MILAN

I rossoneri provano a inserirsi per Lorenzo Lucca. Il Napoli non ha ancora chiuso per l’attaccante e oggi il Milan ha contattato l’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione.

NAPOLI

Offerti 30 milioni al Bologna per Sam Beukema, andranno sistemati alcuni bonus poi si può chiudere. Il giocatore ha anche abbassate le richieste d’ingaggio per favorire il trasferimento.

Per Lang la chiusura è vicina, la giornata di sabato 5 luglio, sarà quella dello scambio dei documenti con il PSV. Al club olandese 25 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita.

In uscita Conte potrebbe salutare Cajuste, chiesto in prestito dal Besiktas e Cheddira che piace al PAOK.

ROMA

I giallorossi si inseriscono per il terzino destro cercato dal Milan, Marc Pubill dell’Almeria. Sul difensore c’è anche l’interesse del Barcellona. La prima scelta, però, resta Wesley.

Per l’attacco, c’è stato un sondaggio per Ryan, diciottenne brasiliano del Vasco da Gama. Il costo è di 15 milioni di euro.

BOLOGNA

Ufficiale la risoluzione di Ciro Immobile con il Besiktas: martedì l’annuncio del Bologna. I rossoblù hanno anche raggiunto l’accordo con Federico Bernardeschi: contratto di due anni con opzione per un terzo. Il giocatore indosserà la maglia numero 10.

Oggi, 4 luglio, è stata anche la giornata dell’arrivo di Martin Vitik in città. Il difensore classe 2003 arriva dallo Sparta Praga.

ATALANTA

Ufficiale l’arrivo di Honest Ahanor dal Genoa, il difensore classe 2008 si trasferisce in nerazzurro per 20 milioni di euro, bonus compresi.

TORINO

Ufficiale l’acquisto di Anjorin dall’Empoli, affare da 4,5 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto incondizionato, il Chelsea avrà il 40% sulla futura rivendita. Il calciatore ha firmato un contratto triennale.

I granata hanno chiuso anche per Ismajli, il giocatore arriva a parametro zero e sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì 7 luglio. Per il difensore è pronto un contratto triennale con opzione per un quarto.

COMO

Morata in dirittura di arrivo. Nelle prossime ore prevista la risoluzione del prestito tra Milan e Galatasaray, poi la firma.

Per la difesa, trovato l’accordo sul rinnovo di Goldaniga.

Ufficiale l’arrivo di Addai dall’Az Alkmaar, l’esterno classe 2005 ha firmato un contratto fino al 2030.

CAGLIARI

I rossoblù hanno avviato una trattativa con il Como per Alieu Fadera, si punta a un prestito con diritto di riscatto. Sempre per l’attacco, il Cagliari avanza per Borrelli, si proverà a strappare il sì del giocatore.

UDINESE

Gaspar del Lecce individuato come sostituto di Bijol.

CREMONESE

In attacco piacciono Sanabria e Ambrosino, a centrocampo Estevez. Per la difesa piace Balogh del Parma, si insiste per Cacace e ci sono stati passi concreti con la Lazio per Floriani Mussolini.

SASSUOLO

Prima offerta al Brondby per Sebastian Sebulonsen, difensore norvegese classe 2003.

PISA

I nerazzurri sono vicini a Simone Scuffet, portiere di proprietà del Cagliari.

Serie B

Catanzaro: Ufficiale l’arrivo di Ruggero Frosinini.

Padova: Ufficiale l’arrivo del difensore classe 2001 Christian Pastina, che ha firmato un contratto fino al 2028.

Virtus Entella: ufficiale l’arrivo di Tommaso Fumagalli.

Reggiana: ufficiale la firma per un altro anno del difensore classe ’97 Lorenzo Libutti. Per lui sarà la settima stagione consecutiva con la società emiliana.

Juve Stabia: chiesti alla Roma i giovani Mannini e Reale.

Empoli: vicino il centrocampista del Nizza Rares Ilie, in prestito al Catanzaro nella scorsa stagione

Frosinone: a un passo il portiere del Cagliari Alan Sherri, per lui pronto un prestito con diritto di riscatto a un milione di euro.

Estero

Arsenal: risoluzione consensuale con Takehiro Tomiyasu.

Athletic Club: ufficiale il rinnovo di Nico Williams fino al 2035, niente Barcellona per l’esterno spagnolo.