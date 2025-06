Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, martedì 24 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Mondiale per club e non solo. Il calciomercato non si ferma mai. Tante le trattative che vedono come protagoniste le squadre di Serie A e dei campionati esteri.

Serie A

Napoli

Il Napoli continua a lavorare per quanto riguarda l’attacco. Sono alte le richieste del Liverpool per Núñez. Mentre è più percorribile la strada che porterebbe a Lucca. Per quanto riguarda le corsie esterne, invece, anche il Borussia Dortmund si è informato per Ndoye. Discorso diverso per Noa Lang: c’è l’accordo tra il Napoli e il giocatore. E sono positivi anche i contatti tra il club e il PSV. Mercato in entrata e non solo: Giovanni Simeone interessa al Siviglia.

Inter

In casa Inter c’è Taremi che interessa al Fulham. E restando sull’attacco, lo Stoccarda ha chiesto informazioni su Bonny: i nerazzurri restano avanti.

Juventus

La Juventus va avanti per Sancho: nella giornata di oggi (mercoledì 25 giugno) è prevista una video call con il Manchester United.

Milan

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato in entrata. A partire dal centrocampo. Ardon Jashari e Samuele Ricci sono i due nomi, le due soluzioni, sulle quali il club rossonero sta ancora lavorando. Per Granit Xhaka, invece, c’è l’apertura del Bayer Leverkusen: offerta tra 8 e 10 milioni di euro. C’è un forte interesse, inoltre, per Ahanor del Genoa.

Roma

La Roma lavora sul mercato in entrata e in uscita. Su Angeliño ci sono diversi club sauditi. Ma potrebbe arrivare anche l’Atletico Madrid. Mentre è diversa la situazione legata agli innesti. Per Wesley si attendono le uscite. E nel frattempo si valuta la possibilità di riportare in Kessié in Italia. Il calciatore è stato già allenato da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta.

Atalanta

L’Atalanta ha pronta una nuova offerta per Kamaldeen Sulemana: può essere quella decisiva.

Fiorentina

C’è interesse per quanto riguarda un calciatore della Fiorentina: il riferimento è a Matías Moreno. Ci sono stati, infatti, sondaggi da parte del Levante e dell’Espanyol. Mentre nella giornata di domani (mercoledì 25 giugno) sono previste le visite mediche di Fazzini. La Fiorentina ha anche riscattato Gudmundsson dal Genoa.

Como

Per il ruolo di ala sinistra, Jesus Rodriguez resta nel mirino del Como. La trattativa con il Real Betis va avanti, e le parti sono più vicine. Il giocatore classe 2005 ha già parlato con Fabregas, che gli ha illustrato il progetto del club.

Cagliari

Giornata di conferme in casa Cagliari. Il club rossoblù, infatti, ha riscattato Elia Caprile dal Napoli. E insieme a lui anche Roberto Piccoli e Michel Ndary Adopo.

Lecce

È fatta per il passaggio di Camarda al Lecce in prestito con diritto di riscatto: il Milan avrà il controriscatto sull’attaccante classe 2008.

Udinese

L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Bertola.

Torino

Il Torino ha ufficializzato il riscatto di Biraghi.

Sassuolo

Il Sassuolo pensa a Mazzocchi.

Hellas Verona

L’Hellas Verona – così come la Cremonese – è interessata a Mihaj in scadenza al Famalicão.

Serie B

Palermo

Il Palermo è molto vicino a Tommaso Augello.

Sampdoria

La Sampdoria non eserciterà nessuno dei possibili riscatti, tra questi Sibilli, Veroli, Curto, Abiuso, Beruatto e Oudin, viste le tempistiche strette. Per quanto riguarda l’allenatore, invece, nelle prossime ore verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Il primo passo sarà parlare con Evani per il quale c’è ovviamente riconoscenza per quanto fatto.

Estero

Stefano Sensi può ripartire dall’Al-Riyad SC.